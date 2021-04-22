'Çatıyı onarayım' derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı - Son Dakika

'Çatıyı onarayım' derken 4 metre yüksekten yere düşüp yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çıktığı evinin çatısında onarım yaparken, yaklaşık 4 metre yüksekten düşüp yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çıktığı evinin çatısında onarım yaparken, yaklaşık 4 metre yüksekten düşüp yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Çimendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onarım yapmak için tek katlı evinin çatısına çıkan Fikret Demir, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan adama ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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