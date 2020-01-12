Cavaliers, Cedi'nin "double double" yaptığı maçtan galip ayrıldı | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Spor Cavaliers, Cedi'nin 'double double' yaptığı maçtan galip ayrıldı | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika Spor

Cavaliers, Cedi'nin "double double" yaptığı maçtan galip ayrıldı | NBA'de gecenin sonuçları

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

Cavaliers, Cedi'nin

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin 4. en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Denver Nuggets'ı deplasmanda 111-103 yendi.


25 sayı kaydeden Collin Sexton, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love 19 sayı, 15 ribaunt, Tristan Thompson 18 sayı, 13 ribaunt, Cedi Osman da 11 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double"a imza attı.


Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Portland Trail Blazers deplasmanından 122-101 galip ayrıldıkları mücadelede 2 sayı, 3 ribaunt üretti.


Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Dallas Mavericks'e 109-91 yenildiği müsabakada 2 sayı, 2 asistle oynadı.


Harden 20 bin sayıya ulaştı


Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Russell Westbrook 30 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Isaiah Hartenstein de 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.


20 bin sayı barajını geçen Harden, NBA tarihinde bunu başaran 45. oyuncu oldu.


Sonuçlar


Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 139-109


Boston Celtics- New Orleans Pelicans: 140-105


Detroit Piston- Chicago Bulls: 99-108


Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: 110-125


Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 109-91


Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 103-111


Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 101-122

Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, kevin love, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:35 
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