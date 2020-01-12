Cavaliers, Cedi'nin

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin 4. en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Denver Nuggets'ı deplasmanda 111-103 yendi.



25 sayı kaydeden Collin Sexton, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love 19 sayı, 15 ribaunt, Tristan Thompson 18 sayı, 13 ribaunt, Cedi Osman da 11 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double"a imza attı.



Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Portland Trail Blazers deplasmanından 122-101 galip ayrıldıkları mücadelede 2 sayı, 3 ribaunt üretti.



Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Dallas Mavericks'e 109-91 yenildiği müsabakada 2 sayı, 2 asistle oynadı.



Harden 20 bin sayıya ulaştı



Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup etti. Rockets'ta James Harden 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Russell Westbrook 30 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Isaiah Hartenstein de 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.



20 bin sayı barajını geçen Harden, NBA tarihinde bunu başaran 45. oyuncu oldu.



Sonuçlar



Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 139-109



Boston Celtics- New Orleans Pelicans: 140-105



Detroit Piston- Chicago Bulls: 99-108



Oklahoma City Thunder- Los Angeles Lakers: 110-125



Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 109-91



Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 103-111



Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 101-122