Çavdarhisar'da Gençlik Projeleri İstişaresi
Çavdarhisar'da Gençlik Projeleri İstişaresi

Çavdarhisar\'da Gençlik Projeleri İstişaresi
23.01.2026 10:19
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çavdarhisar'da gençlik projeleri ve spor altyapısını değerlendirdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak'ı ziyaret ederek ilçede hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Çavdarhisar'da gençlere yönelik yürütülecek projeler ele alınırken, spor altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da masaya yatırıldı.

Öte yandan, Çavdarhisar Barajı'nda yapılması planlanan su sporları faaliyetleri ile Çavdarhisar Gençlik Merkezi'nde yürütülecek çalışmalar, ilgili daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) değerlendirme toplantısında istişare edildi.

Toplantıda, ilçede gençlerin sportif, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefi vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çavdarhisar'da Gençlik Projeleri İstişaresi - Son Dakika

