Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da köy ve arazi yolu yapım çalışmaları
Son Dakika Yaşam Haber

Çavdarhisar'da köy ve arazi yolu yapım çalışmaları

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde arazi ve köy yolları bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çavdarhisar'da köy ve arazi yolu yapım çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde arazi ve köy yolları bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Hacımahmut köy yolu sıcak asfalt çalışmalarını bitirdik. Devletimiz vatandaşlarımızın yol konusunda mağdur olmamaları için yatırımlarına aralıksız devam etmektedir. Köy yollarımız tamamlanıyor ve sıcak asfaltla buluşuyor. Köylü vatandaşlarımızın, tarım arazileri bol olan ilçemizde daha rahat ulaşım sağlaması ve ilçe ekonomisine katkı sağlamsı için yol çalışmalarının çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Efendiköprüsü köy yolu ve Doğancalar köy yolu çalışmalarıyla bu canlılık gözle görülür şekilde fark edilmiştir. Ayrıca Özel İdare Ekiplerimiz arazi yollarını da yaparak çiftçimizin daha da rahatlamasını sağlamıştır. Yol yapımında emeği olan tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, AK Parti, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi
Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:42:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavdarhisar'da köy ve arazi yolu yapım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]