Son Dakika Haberleri: Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor
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Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor

2 saat önce

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine yeni köprü inşa ediliyor.

Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor, System.String[]

Ana arter ve ilçe merkezlerindeki ulaşım çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projelere devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince İlçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenileniyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede 33 metre boyunda çift yönlü ve çift şeritli köprü yapılacak.

11 ADET KİRİŞ İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında köprü ayakları üzerine 11 adet ön germeli kiriş konulacak. Fore kazık imalatları tamamlanan projede kenar ayak betonarme imalatları devam ediyor. Nisan ayında başlanan projenin Kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor.

DERE YATAĞI GENİŞLETİLİYOR

Mevcutta bulunan dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında dere üzerinde bulunan eski köprü de yıkılarak yenisi yapılıyor. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarılıyor. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi amaçlanıyor.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:40 Kaynak: Bültenler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çavuşlu Mahallesi, Derince, Körfez, Güncel
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