Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti (3) - Son Dakika

'AB KELİMELERE TAKILIP ZAMANA OYNAMAMALI'

Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun müzakerelerinin başlaması gerektiğini

kaydeden Çavuşoğlu, AB'nin birkaç kelimeye takılarak zamana oynamaması ve masaya gelmeleri gerektiğini söyledi. Somut adım beklendiğini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu siyasi bir konu değil. Her iki tarafın yararına, her zaman bunun altını çiziyoruz. Kaç tur müzakere olacak onu bilmiyoruz. Ama müzakerelere başmak lazım. Daha önce üç tur müzakereler oldu, sonra durduruldu. Şimdi tekrar başlaması gerekiyor. Diğer taraftan göç mutabakatının içinde olan vize serbestisi dahil, bununla ilgili atılması gereken birkaç adım var.

AB'nin artık masaya dönmesi lazım. Geri kalan bu kriterleri yerine getirme konusunda birkaç kelimeye takılıp, zamana oynamaması gerekiyor. Somut adım bekliyoruz artık biz AB'den. Görüyoruz işte 'Türkiye ile görüş ayrılığımız olsa da Türkiye bizim için vazgeçilmez bir müttefik', bu sözler kulağa hoş gelebiliyor. Ama somut adım var mı? Yok bugüne kadar. İşte bu zirvede somut adım bekliyoruz. Göç konusunda ise bunun içinde çok unsurlar var. Bu sadece 'Turisti tut al parayı, Suriyelilere harcayın, okula harcayın' meselesi değil. Bunu güvenlik kaçakçılıkla, sınırdaki güvenlik boyutu, mültecilerin güvenli şekilde geldiği yere gönderilmesi var. Bu sorunun Covid-19'dan sonra da devam edeceği apaçık ortada. Afganistan'daki çekilme kararından sonra birçok insan Afganistan'ı terketme eğiliminde. Önümüzdeki süreç artarak devam edecekse bu iş birliğini genişleterek devam ettirmemiz gerekiyor. Biz görüşlerimizi AB tarafına ilettik, hangi konuda hangi adımlar atılacak. Liderler Zirvesi, komisyonu, bu konularda Türkiye ile müzakere etmek ve neticelendirmek için yetkilendirebilir. 1,5 seneyi geçti, bu konuda bir cevap göremedik. Bu zirvenin dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Biz AB ile AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek, işbirliğini geliştirmek ve genişletmek istiyoruz."