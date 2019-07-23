Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ile Ayman Safadi'nin görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
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