Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:17 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman
'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ile Ayman Safadi'nin görüşmesi
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