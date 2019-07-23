Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Ürdün'ün başkenti Amman
'da temaslarını sürdürüyor. Sabah
saatlerinde Amman'a giden Çavuşoğlu, temasları kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
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