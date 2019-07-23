Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Amman'a giden Çavuşoğlu, temasları kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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