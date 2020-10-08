- Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ayaküstü görüştü - Son Dakika

- Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ayaküstü görüştü

BRATİSLAVA - Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la ayaküstü görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayaküstü görüştü. Çavuşoğlu ve Dendias'ın görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.