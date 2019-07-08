Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını tebrik etti
55 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nikos Dendias'ı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
görevine getirilen Nikos Dendias
'ı kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak atanan Nikos Dendias'ı en içten duygularla tebrik ediyorum. Uzun yıllar Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız."
Miçotakis kabinesi
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi. Başbakanlık
görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.
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