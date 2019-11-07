Çaya düşen araçtaki çift kurtarıldı

Karabük'te Filyos Çayı'na düşen otomobildeki çift, ekipler tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesi istikametinden Karabük'e gelen Cemal Topçu (70) yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil, Melise köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten Filyos Çayı'na düştü.
Sürücü ve eşi Gülsade Topçu (65), bir bölümü suyun içinde kalan otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Çaya inen ekiplerce yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu otomobilden çıkartılan yaralı çift, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Gülsade Topçu'nun araçtan çıkartılmak istendiği sırada ekiplere önce çantasını uzattığı görüldü.