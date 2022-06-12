ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2) - Son Dakika
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ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2)

12.06.2022 00:54
ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2)

VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU OLAY YERİNDESiirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu.

VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU OLAY YERİNDE

Siirt'in Pervari ilçesinde, Botan Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düşen hemşire Halime Timurtaş boğuldu, onu kurtarmak için suya giren hemşire Eyyüp Güneş ise kayboldu. Olayın ardından Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin de eşlik etti. Burada açıklama yapan Hacıbektaşoğlu, "Müküs Çayı kenarında elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışan kayıp Eyyüp Güneş kardeşimiz için AFAD, UMKE, Jandarma ekiplerimiz ile Van ilinden Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. En büyük temennimiz kayıp arkadaşımız Eyyüp Güneş'i sağ salim aramızda görmektir. Olay ile ilgili adli makamlarca gerekli tahkikata başlandı" dedi. Bölgede arama- kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Görüntülü Dökümü

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Alanda inceleme Çay kenarıVali ve il Jandarma komutanı

Genel ve detay

Haber: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,


ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2)
ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2)
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Çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu Çaya düşen Halime hemşire boğuldu, arkadaşı kayboldu Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı Pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇAYA DÜŞEN HALİME HEMŞİRE BOĞULDU, ARKADAŞI KAYBOLDU (2) - Son Dakika
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