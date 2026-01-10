Çaycuma\'da Gazetecilere Kahvaltı Etkinliği

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının sahipleri, temsilcileri ve çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kaymakam Kaya, ayrıca 2025 yılında yapılan faaliyetlerle, 2026 yılında yapılması planlanan faaliyetleri basın mensuplarıyla paylaştı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla Öğretmenevinde kahvaltı etkinliği düzenlendi. Kahvaltıya; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Vedat Semerci ve gazeteciler katıldı.

Kahvaltılı programda İlçe Kaymakamı Adem Kaya, gazetecilerin gününü kutlarken, 2025 yılında yapılan faaliyetler hakkında gazetecilere slayt eşliğinde bilgiler aktardı. Kaymakam Kaya, faaliyetler kapsamında Çaycuma Akıl ve Zeka Oyunları Projesi, Çaycuma Robot Yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Engelsiz Hayaller Projesi şeklinde projelerin gerçekleştiğini ifade etti.

Kaymakam Kaya ayrıca kamu yatırımları kapsamında 2025 yılında tenis kortlarının yapılıp ilçeye kazandırılması, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün inşaatının başlaması ve bahar ayında faaliyete geçilmesi, Aile Sağlık Merkezi binasının devam eden inşaatı, Çaycuma Çok Amaçlı Spor Salonu'nun devam eden inşaatı, Tarihi Öğretmenevinin restorasyon projesi, ilçede bulunan okulların bahçesine yapılan spor alanları, hükümet binasının tadilattan geçirilip modern bir bina haline getirilmesiyle birlikte çevre düzenlemesinin yapılması, sokak hayvanlarının yaşam alanının kazandırılması, Aile Destek Merkezi'nin devreye alınması, vefa çalışmaları, BAKKA destekli ÇAY-KA lezzet fabrikasının projesi, yine proje kapsamında çayır mağarasının turizme kazandırılması konusunda çalışmaların yapılması, oryantiring akedemisinin faaliyete geçirilmesi, turizm amaçlı ilçede yürüyüş rotalarının çizilip bir uygulama sayesinde indirilerek gezilmesi, manda yoğurdunun ise coğrafi işaret alınması gibi projelerin yapıldığını kaydetti.

İlçede ayrıca spor turizmi kapsamında birçok spor dallarının finallerinin Çaycuma'da yapılması ekonomik katkısının ilçeye kazandırılması gibi faaliyetlerin yapıldığına dikkat çeken Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, çiftçi destekleri, manda OSB ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Köylere Hizmet Getirme Birliği'nin ilçe genelinde yapılan çalışmalarını aktardı.

Son olarak 2026 yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında da bilgiler aktaran Kaymakam Kaya, robot yarışması, akıl ve zeka oyunları şenliği, kağıt-kalem şenliği, çocuk oyunları şenliğinin de yapılacağını söyledi. Ulusal çapta tenis turnuvalarının da 2026 yılında yapılacağını ifade eden Kaymakam Kaya, Çaycuma'da ilk kez 'Çaycuma Duatlonu' adı altında sporlarında gerçekleşeceğini belirtti.

Öte yandan Çaycuma'ya kazandırılacak olan yeni öğretmenevi, Atatürk İlkokulu, Tarım Lisesi'ne yapılacak olan uygulama serası, Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan tadilat işleri gibi çalışmalarının da önümüzdeki günlerde de hayata geçeceğini ifade etti.

Turizm alanında ise Kadıoğlu Mozaikleri ile son dönemde Filyos'ta yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte bu alanlarında bir proje ile hayata geçeceğini de kaydederek 2026 yılında da çalışmaların yoğun tempoyla devam edeceğini söyledi. Kaymakam Adem Kaya, kahvaltılı programın ardından gazetecilere plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti, gazetecilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. - ZONGULDAK