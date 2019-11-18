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Çaycuma'da kasap ve fırınlarda denetimler yapıldı
6 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kasaplar ve ekmek fırınları denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kasaplar ve ekmek fırınları denetlendi.
Filyos Belediyesi Zabıta birimi tarafından beldede hizmet veren 2 ekmek fırını ve 2 kasap dükkanı denetlenerek, gramajda eksiklik ve hijyen kontrolleri yapıldı.
Yapılan denetlemelerde, eksiği olanlara uyarılarda bulunuldu.
Beldede aralıklarla gıda sektörlerinin denetleneceği bildirildi.
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