Çaycuma'da kasap ve fırınlarda denetimler yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kasaplar ve ekmek fırınları denetlendi.

Filyos Belediyesi Zabıta birimi tarafından beldede hizmet veren 2 ekmek fırını ve 2 kasap dükkanı denetlenerek, gramajda eksiklik ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetlemelerde, eksiği olanlara uyarılarda bulunuldu.

Beldede aralıklarla gıda sektörlerinin denetleneceği bildirildi.