Son Dakika Haberleri: Çaycuma'da kasap ve fırınlarda denetimler yapıldı
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Çaycuma'da kasap ve fırınlarda denetimler yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kasaplar ve ekmek fırınları denetlendi.

Çaycuma'da kasap ve fırınlarda denetimler yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde kasaplar ve ekmek fırınları denetlendi.

Filyos Belediyesi Zabıta birimi tarafından beldede hizmet veren 2 ekmek fırını ve 2 kasap dükkanı denetlenerek, gramajda eksiklik ve hijyen kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetlemelerde, eksiği olanlara uyarılarda bulunuldu.

Beldede aralıklarla gıda sektörlerinin denetleneceği bildirildi.

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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