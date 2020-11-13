Çaycuma'da Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan kararı açıkladı - Son Dakika

Çaycuma'da Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan kararı açıkladı

13.11.2020 19:49
Çaycuma'da Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan kararı açıkladı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda cadde ve sokaklarda sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda cadde ve sokaklarda sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Vatandaşların cadde, sokak ve park gibi yerlerde sigara bahanesi ile maskelerini indirdikleri ve doğru şekilde kullanmadıkları tespit edilmesinin ardından Çaycuma İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı.

Alınan karar doğrultusunda Çaycuma Belediyesi, Filyos Belediyesi, Karapınar Beldesi ve Perşembe Beldesi sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda sigara içilmesi korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı. Kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Alınan kararlar şöyle açıklandı:

" Atatürk Bulvarı, Nihat Kantarcı Caddesi, Mustafa Zeren Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, İnönü Meydanı, Yalı Caddesi ve paralelindeki sette kenarındaki yürüyüş yolları, Pehlivanoğlu Caddesi, Kenan Aydın Caddesi, Ömer Kalaycı Caddesi, genelgede belirtilen trafiğe kapalı alan Atatürk Bulvarı ile Esengin Caddesi. Filyos Belediyesi sınırları içinde sigara içme yasaklanan yerler; Atatürk caddesi, İsmet Paşa caddesi, Namık Kemal caddesi, Park caddesi, Ütğm. Necati Gürkaya Caddesi, Barınak- Kalealtı mevkii arası yürüyüş yolu, Barınak-Yeni iskele arası yürüyüş yolu.

Karapınar Belediyesi sınırları içinde sigara içme yasaklanan yerler; Atatürk Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

Perşembe Belediyesi sınırları içinde sigara içme yasaklanan yerler; Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi, Mahallesi Cevat Özyurt Caddesi, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Merkez Mahallesi Özsamey Caddesi. Nebioğlu Belediyesi sınırları içinde sigara içme yasaklanan yerler; Yenipazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. Saltukova Belediyesi sınırları içinde Sigara içme yasaklanan Yerler; Hürriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve yukarıda adı geçen belediyelerin bu caddelerinin ara sokaklarında sigara içme yasağı getirilmesine karar verilmiştir." - ZONGULDAK

Atatürk Caddesi, Zonguldak, Çaycuma, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaycuma'da Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan kararı açıkladı - Son Dakika


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