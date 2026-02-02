ÇAYKUR'dan Yeni Su Ürünleri - Son Dakika
Ekonomi

ÇAYKUR'dan Yeni Su Ürünleri

02.02.2026 16:40
ÇAYKUR, Düzce'deki fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimine hazırlanıyor.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki su fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimi için gereken hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 litrelik damacananın piyasaya çıkmasının ardından yoğun talep gördüğü belirtildi.

Bu kapsamda şubatta 33 ve 75 cc ambalajlı iki farklı cam şişe su ürününün piyasaya sürülmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Şimdiden yüklü miktarda sipariş alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aylık tek vardiya sisteminde yaklaşık 1,5 milyon adet ve üç vardiya sisteminde 4,5 milyon adet civarında üretim gerçekleştirebilecek kapasitemiz mevcuttur. Cam şişenin algıdaki üstünlüğü, doğal mineral içerikli suyumuzun içerik avantajı ve ÇAYKUR markamızın güvencesi ile yeni ürünlerin piyasada kısa sürede kendi yerini edineceği düşüncesindeyiz."

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
