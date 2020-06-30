Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Çakır: "Oğulcan cephede arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır" - Son Dakika

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Çakır: "Oğulcan cephede arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır"

- Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Çakır: "Oğulcan cephede arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır" Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan ile ilgili, "Oğulcan Çağlayan arkadaşları cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır" dedi.

- Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Çakır: "Oğulcan cephede arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır"

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RİZE - Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan ile ilgili, "Oğulcan Çağlayan arkadaşları cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır" dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'a transferi gündemde olan ve sözleşmesini tek taraflı fesheden 24 yaşındaki forvet Oğulcan Çağlayan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan için, 'cepheyi bırakıp kaçtı' değerlendirmesi yapan Bakır, "Oğulcan Çağlayan arkadaşları cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır. Oğulcan Çağlayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün zeki, çevik ve ahlaklı tanımlamasına aykırı bir davranışta bulundu. Opsiyon davasında haklı olur olmaz, o ayrı bir davadır. Fakat Oğulcan ligin bitimine 6 hafta kala bu takımın sakatlarının olduğunu bildiği halde, kendi pozisyonunda bu takımın alternatifinin olmadığını bildiği halde ve 6 hafta sonra opsiyon durumu ile ilgili herhangi bir hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşı bırakıp kaçmıştır" diye konuştu.

Hakem tartışmaları

Hakem hatalarına da değinen Bakır, Cüneyt Çakır'ın Rizespor aleyhinde karar vermekten vazgeçmediğini belirterek, "Cüneyt Çakır, Türkiye'nin sayılı hakemlerinden bir tanesi ama nedense Rizespor'un iç saha maçlarında, Rizespor'un aleyhinde karar vermekten vazgeçmiyor. Biz yöneticileri bırakın, Rize'de herhangi bir futbolsevere 'bu haftanın hakemi kim olsun' diye sorun, alacağınız cevap 'Cüneyt Çakır olmasın da kim olursa olsun'dur. Milan Skoda çirkef mi olmak zorunda sahada penaltı kazanabilmesi için? Uğramış olduğu pozisyonda hakemin penaltı verebilmesi için Skoda'nın birilerine saldırması mı gerekiyor? Çok sert bir darbeye maruz kalmasına rağmen sesini çıkarmayan düzgün bir futbolcu olduğu için mi penaltı hakkını alamayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Çakır: 'Oğulcan cephede arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır' - Son Dakika Spor
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