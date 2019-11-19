Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan oyuncuların fazlalığı düşündürüyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde takımdaki bazı oyuncuların sakatlıklarının sürdüğünü söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın takımlara her zaman olumlu yansımadığını anlatan Kartal, "Ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular, uzun yolculuklar yapmaları nedeniyle yorgun olabiliyorlar. Antrenman değişiklikleri nedeniyle sakatlıklar da yaşanabiliyor. Yine sakatlarımız var. Elimizdeki oyuncularla Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Puan veya puanlar üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah hedeflerimizi tuttururuz." diye konuştu.

Kaleci Gökhan Akkan'ın henüz takıma katılmadığını belirten Kartal, "Gökhan ve doktorlarımız ile konuşuyoruz. Maç saatine kadar bekleyeceğiz. Oynama ihtimali varsa Gökhan ile başlayacağız ama yoksa Zafer ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Gökhan Akkan dışında takımda sakatlık sorunu yaşayan oyuncuların olduğunu vurgulayarak, "Amedej Vetrih ile milli takımda görüştük ve sakatlığı var. Milli takımdan döndükten sonra kontrollerini yaptıracağız. Oğuz Kağan Güçtekin'in de sakatlığı var. Milli takımdan geri çağırdık. İzin aldık ve tedavi oluyor. Boldrin'de de sorun var. Çalışmalar devam ediyor. Sanki biraz sorun olacak gibi görünüyor. Ne oluyorsa olsun sahaya 11 kişi çıkacağız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başından beri sakatlıklarla mücadele ettiklerine dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:

"Elbette bazı noktalarda eksiklerimiz var. Hepsinin farkındayız. Şu anda yapmamız gereken maç maç düşünüp alabildiğimiz kadar puan toplamak. İkinci yarıya eksik noktaları giderip daha güvenilir, mücadeleci bir sezon geçirmek istiyoruz."