Çaykur Rizespor Evinde İstiklal Mobilya Kayserispor'u Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinden İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinden İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Aminu Umar'ın şutunda top kaleci Lung'a çarparak ceza sahasının dışına çıktı. 23. dakikada Boldrin'in ceza sahasının dışından vuruşu kaleci Lung'dan döndü. Kaleciden seken topu Vedat Muriç tamamlayarak filelerle buluşturdu. 1-0 36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi. 56. dakikada Braian Samudio'nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0 65. dakikada Cristian Sapunaru'nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat'ın ağları sarstı. 3-0 89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.



Stat: Çaykur Didi Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif Teknik Direktör: Okan Buruk İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery x, Deniz x, Kravets x Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert Teknik Direktör: Hikmet Karaman Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor) Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)



(İHA)

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