Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda 2 grup halinde maç oynadığı belirtildi.
Takımın, 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar antrenmanlarını sürdüreceği, Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü izinli olacağı kaydedildi.