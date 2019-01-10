Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor Süleyman Koç'la Yollarını Ayırdı

Çaykur Rizespor Süleyman Koç'la Yollarını Ayırdı

2 saat önce

Çakur Rizespor Kulübü oyuncusu Süleyman Koç ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor Süleyman Koç'la Yollarını Ayırdı, System.String[]
Çakur Rizespor Kulübü oyuncusu Süleyman Koç ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Süleyman Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Karadeniz ekibi ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Süleyman KOÇ ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak; Rizespor'umuza hizmet eden Süleyman KOÇ'a verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz." denildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Süleyman Koç, Rizespor, Spor
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