Çaykur Rizespor\'un Antalya Kampı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
İdmana, izinli olan Arnavut oyuncu Qazim Laçi ile İngiliz oyuncu Jesurun Rak-Sakyi katılmadı.
Çaykur Rizespor, kamp süresince Gençlerbirliği ve Macaristan'ın Kisvarda takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak.
