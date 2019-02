Çaylak" Ödüllü Liseliler ABD'de Ustalarla Boy Gösterecek

FERDİ UZUN - Geliştirdikleri robotla geçen yıl Çin 'de "çaylak" ödülü alan Aydınlı öğrenciler, yazılımından teknik aksamına kadar her şeyini kendilerinin yaptıkları "Süper robot" ile bu kez ABD 'deki yarışmada birinciliği hedefliyor.Çin'de 18 Mart 2018'de düzenlenen FİRST Robotics Competition (FRC) robot yarışmasında "çaylak" (Rookie All Star ) ödülü alan Aydınlı lise öğrencilerinden oluşan "rOctopus 7134" takımı, yeni yarışmalar için hedef büyüttü.Başarılarıyla ABD'de 17-20 Nisan'da organize edilen dünya şampiyonası elemesine katılmaya hak kazanan takım, kısa sürede yeni bir robot geliştirdi.Aydınlı öğrenciler, yazılımından teknik aksamına kadar her şeyini kendilerinin yaptığı robota, "Süper robot" adını verdi.Yarışma programının açıklanmasının ardından verilen 6 haftalık sürede robotu yapmayı başaran takım, deneme oyunlarında tam not aldı."Süper robot" ile 27 Şubat- 3 Mart arasında Kanada 'nın Montreal kentinde düzenlenecek olan "FRC Festival"e katılacak olan liseliler, daha sonra ABD'deki dünya şampiyonasına gidecek.Takım şefi olan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretmeni Rıza Arda Bayırlı, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmada önemli başarı elde ettiklerini ve "çaylak" ödülü aldıklarını anımsattı.Bu sene ise "Veteran" olarak yarışacaklarını dile getiren Bayırlı, "Geçen yıl küçük bir robotla katılmamıza rağmen 'Rookie All Star' ödülünü almayı başardık. Kanada'daki elemelerden sonra amacımız yine Amerika olacak. Birinciliği hedefliyoruz. Kazanan olmanın dışında mühendislik ve sponsorların özel ödülleri var. Bunları da almak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.Bayırlı, robotun maliyetinin yaklaşık 100 bin lirayı bulduğunu belirtti.Öğrencilerden Ahmet Burhan Yaman da istedikleri tasarımı yapmayı başardıklarını ifade etti.Robotun bir çok özelliğinin bulunduğunu anlatan Yaman şöyle konuştu:"Robotumuz 2 kademeli asansör sistemine sahip. 'İntek' denilen sistem hem topumuzu hem de diskimizi istenilen alanlara taşıyıp bırakabiliyor. Kurduğumuz asansör sistemiyle 2 metre kadar yüksekliğe çıkartabiliyoruz. Uzaktan kumandayla da bunu yönlendiriyoruz. Tasarımdan, üretimden, yazılımına kadar her şeyi biz yaptık. Süreç çok zorluydu. Tasarım bittikten sonra üzerinde çok fazla revizyon gerçekleştirdik. Zorluklar karşısında asla yılmadık. Bu zorluklar bizi bir adım daha ileri götürdü. Bu kez hedefimiz yüksek, zafer için gidiyoruz."