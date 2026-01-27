CBP Komutanı Bovino Görevden Alındı - Son Dakika
CBP Komutanı Bovino Görevden Alındı

27.01.2026 05:16
Minnesota'daki tepkiler sonrası CBP Komutanı Bovino'nun görevine son verildiği iddia edildi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki olayların büyümesi üzerine tartışmaların merkezindeki isimlerden Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildiği iddia edildi.

Amerikan The Atlantic dergisinin İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, CBP Komutanı Bovino'nun görevine son veriliyor.

Habere göre Donald Trump yönetimi, Minnesota'daki göçmenlere yönelik baskınlar ve bu süreçte 2 Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmelerinin ardından harekete geçti.

Kamuoyundaki tepkilerin iyice artması üzerine Bovino'nun görevine son verildiği ve komutanın kısa süre içinde Minnesota'dan ayrılarak California'daki eski pozisyonuna döneceği belirtildi.

Aynı habere göre Bovino'nun kısa süre sonra emekliye ayrılması bekleniyor.

Bovino'nun görevden alınması, cumartesi günü Bovino'nun komutasındaki sınır devriye ajanları tarafından 37 yaşındaki Alex Pretti'nin öldürülmesinin ardından Trump yönetiminin bu konudaki en somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik operasyonlarla ilgili olaylara ilişkin Demokrat Vali Tim Walz ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi bir görüşme oldu ve aslında benzer görüşlere sahip olduğumuzu gördük." açıklamasını yapmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Minnesota, Güncel

