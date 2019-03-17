Son Dakika Haberleri: Cdu Genç Birlik Yeni Başkanı Tilman Oldu

Cdu Genç Birlik Yeni Başkanı Tilman Oldu

47 dakika önce

ARALIK 2018'de Partisi CDU'nun Genel Sekreterliğine getirilen ve aynı zamanda Federal Meclis milletvekili olan Paul Ziemiak'ın halefi olacağına kesin gözle bakılan CDU Genç Birlik, Stefan Gruhner'in seçimi kaybetmesi, CDU'nun genel başkanlık seçimlerinde yaşanan parti içi dengelerdeki...

Cdu Genç Birlik Yeni Başkanı Tilman Oldu, System.String[]
ARALIK 2018'de Partisi CDU'nun Genel Sekreterliğine getirilen ve aynı zamanda Federal Meclis milletvekili olan Paul Ziemiak'ın halefi olacağına kesin gözle bakılan CDU Genç Birlik, Stefan Gruhner'in seçimi kaybetmesi, CDU'nun genel başkanlık seçimlerinde yaşanan parti içi dengelerdeki değişimlerin Genç Birlik'te de yaşanması olarak değerlendirildi. Katıldığı Junge Union Olağanüstü Genel Kongresinde yaptığı konuşmaya Yeni Zelanda'da yaşanan katliamla ilgili üzüntülerini belirterek başlayan CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, ülke iç politikasıyla ilgili değerlendirmede bulunmakla yetinmesi dikkat çekti.

TAVRI MERAK EDİLİYOR

CDU Genç Birlik aşağı Saksonya Başkanı olan Tilman Kuban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından rakibi ve kongrenin favorisi olan Stefan Gruhner'i yanına alarak çıktığı kürsüde, delegelere olgunluk ve açık sözlülüklerinden dolayı teşekkür etti. Genç Birlik'in muhafazakar kanadından olan hukukçu yeni JU Başkanı Tilman'ın göç, göçmenler, Almanya Müslümanları ve İslam konularında başkanlığına seçildiği teşkilatının yeni politikasında tavrı merak ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:05 

Milletvekili, Genç, Güncel
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