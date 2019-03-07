Çeber: Tıpkı Çayımız Gibi Kenevirimiz de Çok Kaliteli Olacak

KENEVİR üretimi kontrollü olarak serbest bırakılan Rize'de ekim için talep toplanıyor.

KENEVİR üretimi kontrollü olarak serbest bırakılan Rize'de ekim için talep toplanıyor. 2018 yılında 250 metrekarede ekimi yapılan kenevir için şimdiye kadar 9 bin 500 metrekarelik talep toplandığını belirten Vali Kemal Çeber, "Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacak. 20 bin metrekarelik talep toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız kenevir üretimini şehrimizde eski haline döndürebilmek" dedi.



2016 yılından itibaren yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan 19 ilden biri olan Rize'de kenevir yetiştiriciliğinin eski günlerine dönebilmesi için çalışmalar yapılıyor. 2018 yılında 250 metrekarede ekimi yapılan kenevir için bu yıl 9 bin 500 metrekarelik talep toplandı.



Rize Valisi Kemal Çeber, konuyla ilgili açıklamasında, kenevir üretiminin eski merkezlerinden biri olan Rize'de kenevir üretimini eski haline döndürebilmek için çalıştıklarını söyledi. 2018 yılında, kentte sadece bir kişinin 250 metrekare bir alanda kenevir üretimi yaptığı ve 166 gram tohum elde ettiğini belirten Vali Çeber, "Hal böyle olunca bir de yöresel dokumamız feretiko için gerekli olan kendir ipini yurt dışından almak zorunda kalıyoruz ve feretiko bezlerimiz çok pahalı oluyor. Kenevir üretiminin eski merkezlerinden biri olarak çalışma başlattık. Bu yıldan itibaren çok süratli bir şekilde kenevir ekimini ilimizde eski haline getirmemiz lazım" dedi.



'TIPKI ÇAYIMIZ GİBİ KENEVİRİMİZ DE ÇOK KALİTELİ OLACAK'



Önceden kenevir üretimi yapanlarla temasa geçtiklerini açıklayan Çeber, "Tarım müdürlüğü ekipleri köy köy dolaştı, bu işi önceden yapanlarla görüştü. Üniversitelerle iletişime geçtiler. Bu işin yaygın olduğu Samsun'da araştırmalar yaptılar. 9 bin 500 metrekare alanda ekim yapılmak talep toplandı. Başka talepler de var, 20 bin metrekareye çıkacağını düşünüyoruz. Biz bu alanda tekrar bu ekimi canlandıracağız. Bu yöreye en uygun tohumun da 'narlı saray' denilen bir kenevir tohumu olduğunu söylediler. Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacak. Süratli bir şekilde bu ekimi yaygınlaştırarak önemli merkezlerden biri haline geleceğiz" diye konuştu.



'FERETİKO DOKUMAMIZI KORUYACAĞIZ'



Kenevirden üretilen yöreye özgü feretiko dokumasından yapılan gömlekler ve atletlerin bu günlerde çok revaçta olduğunu da vurgulayan Çeber şöyle dedi:



"Gerçekten çok sağlıklı bir dokuma. Yıllardır dokunuyor ve yörede giyiliyor. Bizim eskiye ilişkin hala muhafaza etmemiz gereken ve kaybetmeye yüz tutmuş şeyleri korumamız lazım. Kenevir de feretiko da bunlardan birisi. Biz kenevir üretimini eski haline döndürmek hatta daha da iyi hale getirmek için gayret sarf edeceğiz."



- Rize

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