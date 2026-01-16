Cebu'da Çöken Çöp Sahasında 25 Kayıp

MANİLA, 16 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde çöken çöp sahasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Cebu Belediye Meclis Üyesi Dave Tumulak, perşembe günü yaptığı açıklamada, kayıp 11 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tumulak, aradan geçen zamana ve sahadaki zorlu koşullara rağmen, kayıp kişilerin ailelerine duyulan saygı gereği ekiplerin henüz resmi olarak "enkazdan cansız bedenlerin çıkarılması" aşamasına geçmediğini ifade etti.

Tumulak, "Çok sayıda aile hala yakınlarının hayatta olduğuna dair umudunu koruyor. Biz de arama faaliyetleri sürerken bir mucize gerçekleşmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8 Ocak'ta Cebu kentinde özel bir şirket tarafından işletilen bir çöp depolama sahasında meydana gelen olayda, büyük bir çöp yığınının çökmesi sonucu tesis ve çok sayıda işçi toprak altında kaldı.

Cebu İtfaiyesi perşembe gecesi itibarıyla 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, çökmeden sonraki ilk birkaç günde 18 yaralı işçinin kurtarıldığını duyurmuştu.

İtfaiye, sahil güvenlik ve askeri personelin de yer aldığı kurtarma ekipleri, dengesiz zemin, metan gazı birikimi ve tonlarca sıkıştırılmış atığın altında oluşan dar tüneller gibi son derece tehlikeli koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Felaketin ardından Cebu Kent Konseyi, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek ve ortaya çıkan atık bertaraf krizini yönetmek amacıyla acil durum fonlarının kullanılmasına olanak tanıyan bir afet durumu ilan etti.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı da izleme ve güvenlik protokollerinde olası ihlaller bulunduğu gerekçesiyle çöp sahasını işleten şirkete derhal faaliyetten men etti.

Kayıp işçilerin aileleri ise olumlu bir haber umuduyla olay yerindeki bekleyişlerini sürdürüyor.