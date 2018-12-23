Son Dakika Haberleri: Çeçen Lider Kadirov: "Rusya Devlet Başkanlığı Gibi Bir Amacım Yok"

Çeçen Lider Kadirov: "Rusya Devlet Başkanlığı Gibi Bir Amacım Yok"

4 saat önce

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, katıldığı bir televizyon programında kariyerini Çeçenistan lideri olarak sonlandırmak istediğini açıkladı.

Çeçen Lider Kadirov:
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, katıldığı bir televizyon programında kariyerini Çeçenistan lideri olarak sonlandırmak istediğini açıkladı.

Rusya'da yayın yapan M24 televizyon kanalında bir programa katılan Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya devlet başkanı olmak gibi bir amacının olmadığını söyledi. Program sunucusunun daha büyük hedeflerinin olup olmadığını sorması üzerine Kadirov, "Kariyerimi bölgemin bir lideri olarak tamamlamak istiyorum. En güçlü veya en zayıf bir hükümet de dahil bir başkan olmak gibi bir amacım yok" dedi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Çeçenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Rusya-Çeçenistan savaşı başlamış, uzun yıllar süren savaşın ardından 2007 yılında Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçilen Ramazan Kadirov her iki ülkenin yakınlaşması ve savaşın sonlandırılması için diyalog süreci başlatmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:14 Kaynak: İHA

Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:40:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeçen Lider Kadirov: "Rusya Devlet Başkanlığı Gibi Bir Amacım Yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]