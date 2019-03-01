Son Dakika Haberleri: Cedi Osman 21 Sayı Attı, Cleveland Deplasmanda Galip

Cedi Osman 21 Sayı Attı, Cleveland Deplasmanda Galip

1 saat önce

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden karşılaştığı New York Knicks'i 125-118'lik skorla mağlup etti.

Cedi Osman 21 Sayı Attı, Cleveland Deplasmanda Galip, System.String[]
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden karşılaştığı New York Knicks'i 125-118'lik skorla mağlup etti. 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı New York Knicks'i 125-118'lik skorla mağlup etti. Ligde 15. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Cedi Osman 31 dakikada sürede 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Kevin Love 26 sayı ve 8 ribaund, Collin Sexton 22 sayı, 3 asistle mücadele etti. Ligde 49. yenilgisini alan Knicks'te ise Allonzo Trier 22 sayı, 4 ribaund ile takımına katkı verdi.

Harden'dan Miami potasına 58 sayı

Houston Rockets, Toyota Center'da karşı karşıya geldiği Miami Heat'i 121-118'lik skorla yendi. Üst üste 4, toplamda da 37. galibiyetini aladan Rockets'ta James Harden 58 sayı, 10 asist ve 7 ribaund oynayarak yıldızlaştı ve galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon 34. yenilgisini alan Heat'te Goran Dragic 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve Kelly Olynyk 21 sayı 5 ribaundla maçı tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 122 - Minnesota Timberwolves: 115

Orlando Magic: 103 - Golden State Warriors: 96

New York Knicks: 118 - Cleveland Cavaliers: 125

Houston Rockets: 121 - Miami Heat: 118

Oklahoma City Thunder: 104 - Philadelphia 76ers: 108

Denver Nuggets: 104 - Utah Jazz: 111 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Square, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cedi Osman 21 Sayı Attığı Maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i Devirdi Galatasaray, Boavista'nın 18 Yaşındaki Genç Yeteneğini Radarına Aldı

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül Kayserispor Maçı Kadrosuna Alınmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cedi Osman 21 Sayı Attı, Cleveland Deplasmanda Galip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]