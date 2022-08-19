James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı! - Son Dakika
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James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı!

19.08.2022 23:56
James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı!

CEERS sonucunda James Webb Uzay Teleskobu'nun şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar!

James Webb Uzay Teleskobu, yakaladığı görüntülerle göz kamaştırmaya devam ediyor. Temmuz ayında ilk görüntülerini yayınlamasının ardından NASA, yeni galaksileri ve gök olaylarını izlemeye devam etti. Şimdi ise Kozmik Evrim Erken Yayın Bilim Çalışması (CEERS) sonucunda şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntü ortaya çıktı.

CEERS, 105 bilim insanından oluşuyor

Yakalanan yeni görüntü, birden fazla veri parçasını içeren bir mozaik olarak yer alıyor. CEERS üzerinde çalışan kişiler tarafından oluşturulan görüntü, görenleri büyülemeyi başardı. Ekip, dünyadaki 28 kurumda görev yapan 105 bilim insanı ve 19 araştırmacıdan oluşuyor.

James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı!

Veriler, James Webb Teleskobu'nun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam), Yakın Kızılötesi Spektrografı (NIGSpec) ve Orta Kızılötesi Aleti (MIRI) kullanılarak toplandı. Verilerin her bir parçası ise diğerlerine paralel bir şekilde alındı. Ardında araştırmacılar hepsini bir araya getirdi. Cihazlar, çıplak gözle görülemeyen dalga boyunu kullanarak verileri yakalıyor. Son olarak ise verileri görünür görüntülere çevirdiler.

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Bu görüntü, bilim insanlarının evrendeki en eski galaksilerinden ve gök olaylarından bazılarının emisyonlarını ve unsurlarını daha yakından araştırmasını sağlar. James Webb'in bugüne kadarki en büyük görüntüsü olan görüntü, tüm proje kapsamında yakalananların bolluğundan dolayı temel olarak altı belirli galaksiye odaklanıyor.

Bu gök adalar, parlak mavi sarmal kollu bir gök ada içeriyor. Ayrıca popüler video oyunu karakterine benzerliği nedeniyle 'Pac-Man' lakaplı bir eliptik galaksi var. Dikkat çeken diğer gök adalar arasında yaklaşık 9 milyar yıl öncesine ait olduğuna inanılan Uzay Kraken lakaplı gök ada yer alıyor.

James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı!

James Webb'in şimdiye kadarki en büyük görüntüsü pek çok uzay teleskobunun ilk süpernova görüşü olduğuna inandığı şeyi de içeriyor. Araştırmacılar geçen ay bu keşif hakkında da bilgi yayınladı. Ayrıca araştırmacıların CEERS'in yayınladığı görüntülere dayanarak yürüttüğü birçok araştırmadan yalnızca biri.

Bu keşifleri doğrulamak ise biraz zaman alabilir. Buna rağmen James Webb'in iyi sonuçlar çıkardığını biliyoruz. Bununla birlikte James Webb, dış gezegende bir su tespit etti. Böylece evren hakkında daha detaylı bilgi edinmek mümkün olacak.

Peki, siz James Webb Uzay Teleskobu detaylı görüntüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek! Çarpışan kara delikler ile evrenin en büyük sırlarından birisi çözülecek! NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek! NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek!
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı! - Son Dakika

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