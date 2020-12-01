Çek Liyakat Madalyası Ahmet Yüce'ye verildi - Son Dakika

Çek Liyakat Madalyası Ahmet Yüce'ye verildi

01.12.2020 14:31
Çek Liyakat Madalyası Ahmet Yüce'ye verildi, System.String[]

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı "Diplomasi Liyakat Madalyası'na" layık görüldü.

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı "Diplomasi Liyakat Madalyası'na" layık görüldü.

Yüce Auto Skoda açıklamasına göre, Türkiye-Çekya ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol üstlenen Ahmet Yüce, Çekya Dışişleri Bakanlığı "Diplomasi Liyakat Madalyası" ile ödüllendirildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek tarafından yapılan açıklamada, liyakat madalyası sahibi Ahmet Yüce'nin yaşamı boyunca Türkiye-Çekya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çaba ve gayretleri takdir edildi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı "Diplomasi Liyakat Madalyası"nın, pandemi önlemleri nedeniyle Çekya'nın Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce'ye takdim edileceği bildirildi.

"Diplomasi Liyakat Madalyası", 2018 yılından bu yana Çekya Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına veriliyor.

"Saygıya dayanan ilişkilerimiz bundan sonra da artarak devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Çek otomobil markası Skoda'nın Türkiye distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdüren Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Skoda markasını temsil etmenin yanında önemli bir misyon daha üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Marka iş birliğimizin yanı sıra kadim Türk ve Çek halklarının dayanışmasına ve kültür başta olmak üzere her türlü sosyal iş birliğine katkı sağlamak en büyük amacımızdı. Kurucumuz merhum Orhan Yüce'nin izinden giderek ilişkilerimizi yalnızca ticari faaliyetlerimiz ile sınırlı tutmadık. Bu anlamda iki ülkeyi ileriye taşırken, geçmişi yüzyıllara dayanan iki halkın refah ve mutluluğunu da kendimize görev edindik. Layık görülen liyakat madalyası bu anlayışımızın Çekya tarafından takdir edilmesinin güzel bir göstergesidir."

Çekya tarafından verilen "Liyakat Madalyası"nı kendisine destek veren herkes adına aldığını aktaran Yüce, "Bu takdir 65'inci yılını kutlayan Yüce Auto ve benim için büyük bir onur. Bu madalya için başta merhum Orhan Yüce'ye, Türkiye ve Çekya devletlerine, ortağımız Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e, çalışma arkadaşlarım ile birlikte Türkiye'deki ve tüm dünyadaki Skoda ailesine teşekkür ediyorum. Çekya ve Skoda markası ile bugüne kadar temeli dostluk ve saygıya dayanan ilişkilerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Yönetim Kurulu, Ahmet Yüce, Skoda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çek Liyakat Madalyası Ahmet Yüce'ye verildi - Son Dakika


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