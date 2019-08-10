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Çekimler başladı

5 dakika önce

Çekimleri Susurluk'ta başlayan dizinin setinden ilk kareler de sosyal medyada yayınlandı.

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Çekimleri Susurluk'ta başlayan dizinin setinden ilk kareler de sosyal medyada yayınlandı. Yeni sezonda izleyici ile buluşacak dizide Deniz Can Aktaş çalışmak için İstanbul'a gelmek zorunda kalan Yusuf karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, iyilik dolu Ada karakterine hayat verecek.
Deniz Can, İstanbul, Susurluk, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:43 
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