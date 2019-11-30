Son Dakika Haberleri: Çekişmeli maçta kazanan Beşiktaş Sompo Sigorta!
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Çekişmeli maçta kazanan Beşiktaş Sompo Sigorta!

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge ŞentürkBeşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6Sigortam.

Çekişmeli maçta kazanan Beşiktaş Sompo Sigorta!, System.String[]

Salon: BJK Akatlar


Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk


Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6


Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin


1. periyot: 24-23


Devre: 40-43


3. periyot: 57-58


Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.


Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.


Serkan Emlek, Beşiktaş, Akpınar, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:14 
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