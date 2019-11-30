Çekişmeli maçta kazanan Beşiktaş Sompo Sigorta!

Salon: BJK Akatlar



Hakemler: Serkan Emlek, Özlem Yalman, Özge Şentürk



Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 7, Mckissic 16, Samet Geyik 11, Burak Can Yıldızlı 12, Theodore 18, Gotcher 10, Ömer Utku Al, Oğuz Savaş 3, Durusic 6



Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 22, Mehmet Yağmur 6, Huff 8, Goodwin Lii 12, Coleby 10, Burak Selen 3, Dillard 19, Yunus Akçay, Cenk Akyol, Ramazan Tekin



1. periyot: 24-23



Devre: 40-43



3. periyot: 57-58



Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı.



Beşiktaş Sompo Sigorta, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, Sigortam.net İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu.



