Çekmeköy'de durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İstanbul Çekmeköy'de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 435 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.



Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, polis ekipleri şüpheli buldukları bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 26 şeffaf poşette 22,20 gram metamfetamin, 3 şeffaf poşette 2,71 gram skunk, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 435 lira ele geçirildi. Ayrıca aracın çekme belgeli ve 'trafiğe çıkamaz' olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Engin G.(39) tutuklanırken, Muhammed Zeyd S.(24) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL