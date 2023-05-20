ÇEKMEKÖY'DE İŞ İNSANINA EVİNDE GASP; ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE İŞ İNSANINA EVİNDE GASP; ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

ÇEKMEKÖY'DE İŞ İNSANINA EVİNDE GASP; ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

20.05.2023 10:08

ÇEKMEKÖY'de bir iş insanının evine giren gaspçı, iş insanın eşi ve kızının başına silah dayayarak evde bulunan bir miktar ziynet eşyası, para ve garajdaki aracı alarak kayıplara karıştı.

ÇEKMEKÖY'de bir iş insanının evine giren gaspçı, iş insanın eşi ve kızının başına silah dayayarak evde bulunan bir miktar ziynet eşyası, para ve garajdaki aracı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, biri iş insanının şoförü 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çekmeköy'de bir iş insanın evine giren maskeli ve silahlı kişi, iş insanın eşi ve kızının kafasına silah dayayarak çelik kasada bulunan 320 bin Euro değerindeki mücevher, bir miktar para ve evin garajındaki otomobili alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, çalınan aracı ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Evdeki incelemelerde ekipler, herhangi bir parmak izi ya da delile rastlamadı. Kamera kayıtlarının olmaması, hırsızlığın evde çalışan görevlilerin olmadığı pazar günü yaşanması ve evde sadece 2 kadının bulunduğu zamanda gerçekleşmesi üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, olayın içeriden birinin yönlendirilmesi ve yardımı ile gerçekleşmiş olabileceği şüphesi üzerinde durdu.

HIRSIZLIK FAİLİ İŞ İNSANININ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin evin içerisini ve kasanın yerini çok iyi bilen çalışanlar üzerinden yürüttüğü çalışmalar neticesinde; evin şoförü Ş.P.'nin son zamanlarda sık sık yurtdışına çıktığı ve normalin üzerinde harcama yaptığı, Üsküdar'da bulunan bir kuyumcuya yakın zamanda ziynet eşyası bozdurduğu, ziynet eşyasının bir kısmını yabancı uyruklu sevgilisi İ.K.'ye hediye ettiği, bir kısmını da yurtdışına çıkarttığı tespit edildi. Hırsızlık olayının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu tespit edilen şoför Ş.P., Ümraniye'de bulunan evinde çalıntı mücevherlerin bir kısmı ile kıskıvrak yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden şoför Ş.P., iş insanın yanında yaklaşık 6 yıldır çalıştığını, önce güvenini kazandığını, evin içini iyi bildiğini söyledi. Ş.P, suç ortağı M.Ç.'yi kendisinin yönlendirdiğini, mücevherlerin bir kısmıyla yabancı uyruklu sevgilisi İ.K.'ye hediye aldığını, diğer kısmını da suç ortağı olan M.Ç.'ye verdiğini belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalıntı mücevherlerin izini süren JASAT ekipleri, İ.K.'yı yurtdışında, suç ortağı M.Ç.'yi ise İzmir'de çalıntı mücevherlerle birlikte yakaladı. Olayın azmettirici Ş.P. ve faili M.Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan mücevherler ve paralar iş insanına teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Çekmeköy, JASAT, Güncel, Son Dakika

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