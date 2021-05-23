ÇEKMEKÖY'DE MOTOSİKLETLİ KURYE ŞERİT DEĞİŞTİREN KURYEYE BÖYLE ÇARPTI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de siparişleri yetiştirmek üzere seyir halindeki motosikletli kurye, şerit değiştiren motosikletli kuryeye çarptı. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza önceki gün Şile Yolu, Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Verilen siparişi adrese götürmek isteyen motosikletli kuryeye, şerit değiştirdiği sırada arkadan hızla gelen başka bir kurye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kayan motosiklet park halindeki bir araca çarparak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan motosikletli kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şerit değiştiren motosikletli kuryeye arkadan gelen başka bir kurye çarpıyor. Motosikletli kurye çarpmanın şiddetiyle motordan düşüp sürükleniyor.