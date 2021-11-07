Çekmeköy'de otomobil çalan şüpheliler kameralardan kaçamadı - Son Dakika

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Çekmeköy'de otomobil çalan şüpheliler kameralardan kaçamadı

Güvenlik kamerasının açısını değiştiren oto hırsızı kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de park halindeki otomobili çalan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde şüphelilerden birinin güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği yer alıyor.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Kasım 2021 tarihinde Çekmeköy Ekşioğlu mahallesinde park halinde bulunan bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda çalınan aracı aynı mahallede bulunan başka bir sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin, Y.B, C.K. ve S.Y. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin 1 Kasım günü Çekmeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı "Otodan Hırsızlık" konusunun da faili oldukları ve şüphelilerden C.K. isimli şahsın "Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasının açısını değiştirdi

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin olay yerini gören güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği yer alıyor. Başka bir güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin önce bir süre ortamı kolaçan ettiği, ardından aracı iterek götürdükleri görülüyor.