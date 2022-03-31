Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

31.03.2022 12:22
Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir otomobil cadde üzerinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Turgut Özal Caddesinde dün saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesinde seyir halinde olan 34 JF 773 plakalı Peugeot marka otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken önünde duran aracı fark edemeyerek cadde ortasında bulunan refüje çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, ters istikamette ilerleyen Kia marka 34 ECV 871 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

"Çok yüksek ses çıktı, havadan bir şey attılar gibi"

Kazaya tanık olan Tülay Hava, "Ben dükkanda telefonumla konuşuyordum bu sırada kırmızı araç aşağıdan geliyordu ve çok hızlıydı. Yolda duran bir aracı sollamaya çalışırken karşı şeride geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. O an çok ses çıktı sanki havadan bir şey attılar gibi oldu. İlk müdahalesini ben yaptım ve şoför donuk vaziyetteydi. Yanındaki çocuk ise kafasını cama çarpmış, ağzı ve burnu kan içerisindeydi" dedi.

Öte yandan, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Kamyonet, Otomobil, Peugeot, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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