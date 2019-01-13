Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Park Halindeki CHP Seçim Aracında Yangın

Çekmeköy'de Park Halindeki CHP Seçim Aracında Yangın

34 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÇekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Olay, Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir iş merkezinde altında park halinde bulunan seçim minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün ön kısmında başlayan alevler daha sonra iş merkezinin dış cephesine sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çıktığı minibüse müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerin çalışmaları izlerken bazıları da evlerinin penceresinden seyretti. Olay yeri inceleme ekipleri ise minibüsün içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Acıporaz da "Olay yerine şimdi geldim. Sabotaj diye ifade ediliyor. Birazdan polis ekipleriyle konuşup olayın ne olduğunu anlayacağız. Araçlarımızı sürekli buraya park ediyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

Çekmeköy, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü İstanbul'da CHP'nin Seçim Aracı, Alev Alev Yandı

Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı Ziyaret Etmesine İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum: Gidilebilir Kemal Kılıçdaroğlu, İdris Naim Şahin Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: MYK'da Konuşmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 08:48:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Park Halindeki CHP Seçim Aracında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]