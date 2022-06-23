Sürücü M.A. ile yanında bulunan S.A'nın yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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