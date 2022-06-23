Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

23.06.2022 09:36
Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ümraniye istikametine seyir halindeki M.A'nın kullandığı 34 ABE 941 plakalı hafif ticari araç, Çekmeköy- Şile yolu Taşdelen mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücü M.A. ile yanında bulunan S.A'nın yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Taşdelen, Ümraniye, Tragger, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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