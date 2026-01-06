Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

06.01.2026 15:38
Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 420 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce, Çekmeköy'de belirlenen 4 farklı adrese Özel Harekat polisinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli türlerde yaklaşık 420 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 15 fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, aranma kaydı bulunan Ü.K'nin 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çekmeköy, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

