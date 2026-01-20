Çekmeköy Film Platosunda Yangın Paniği - Son Dakika
Çekmeköy Film Platosunda Yangın Paniği

20.01.2026 10:09
Çekmeköy'deki TRT film platosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

TRT'ye ait Çekmeköy film platosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine kurulu platoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ihbarının ardından Çekmeköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de destek ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının tamamen söndürülmesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

