Çekya'da Podjestedske

Bu bir ilandır

JABLONEC - SLOVAN LIBEREC

Salgın dönüşünü Zlin galibiyetiyle yapan Jablonec, tam havaya girmek üzereyken Slavia Prag'a 5-0 kaybedip gerçek dünyaya geri döndü.

TD Petr Rada, 5-0'lık yenilgi esnasında oyuncu değişikliklerini hep hücum tarafında yapmıştı ama Sloven Liberec karşısında savunmada bazı temel taşlara geri dönebilir.

Zlin galibiyetinin stoper ikilisi Plechaty ile Jugas'tı... Slavia Prag'a karşı cezası nedeniyle oynamayan Plechaty'nin dönüşü defansif kurguyu eski ayarlarına döndürebilir.

Slovan Liberec ise Teplice yenilgisiyle geri dönmüştü ama üzerine önce Ceske Budejovice'yi, ardından da Slovacko'yu geçip üst sıralarda kalmaya devam ettiler. Özellikle Slovacko galibiyeti çok kritikti çünkü direkt "İlk 6" için rakiplerini yenmiş oldular...

Viktoria Plzen ve Slavia Prag'ın ilk 2 sırayı parsellediği ligde, Podjestedske "Kuzey" Derbisi'nde her iki takımın da ilk amacı yenilmemek olacaktır.

%25'lik kesim aralarındaki son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Jablonec'e güvenmiş durumda...

Romelu Lukaku, Slavia Prag'a karşı mükemmele yakın bir performans ortaya koymuştu! Hatırlayalım...