Son Dakika Haberleri: Çekyalı turist denizde boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Çekyalı turist denizde boğuldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu.

Çekyalı turist denizde boğuldu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu.
Konaklı Mahallesi sahilinde saat 17.00 sıralarında denize giren Vojtech Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden diğer tatilciler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Marek, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Çekyalı tatilci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vojtech Marek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Konaklı, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli ve yabancı turistler Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu!
Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 01:20:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekyalı turist denizde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]