Çekyalı turist denizde boğuldu
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Çekyalı turist
Vojtech Marek (81), denizde yüzdüğü sırada boğuldu. Konaklı
Mahallesi sahilinde saat 17.00 sıralarında denize giren Vojtech Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden diğer tatilciler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Marek, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Çekyalı tatilci yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vojtech Marek'in cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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