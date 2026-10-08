Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu’nda fon soruşturmalarına ilişkin tartışmalar gündemin ilk sırasına taşınırken, oturumu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın sert sözleri dikkat çekti. Milletin parasının çalınmasına ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepki göstererek, sorumlulara yönelik ağır ifadeler kullanan Adan, “Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda gündemin ilk sırasında fon soruşturmaları yer aldı. Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve yatırımcıların mağduriyetine ilişkin tartışmaların yaşandığı oturumu yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’dan da sert ifadeler geldi. 

“HIRSIZ, ARSIZ KİM VARSA...”

Genel Kurul’daki tartışmalar sırasında söz alan Celal Adan, milletin parasının çalınmasına ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepki gösterdi.

Adan, “Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur” ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin iddiaların araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısı da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, soruşturmanın yargı tarafından sürdürüldüğünü belirterek haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. 

Akbaşoğlu ayrıca, Maliye Bakanlığı açıklamalarına göre 43 bin vatandaşın ödemelerinin yapıldığını ve Devlet Denetleme Kurulu’nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini belirtti. Muhalefet milletvekilleri ise fon soruşturmasının yalnızca yargı süreciyle sınırlı kalmaması ve Meclis tarafından da araştırılması gerektiğini savundu. 

AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacakAK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak Yeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepkiYeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepki Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilirBabasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradırAdalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağımYeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Milliyetçi Hareket PartisiTbmm Genel KuruluFon SoruşturmasıCelal AdanFon kriziGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 20:38:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei