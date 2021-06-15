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ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

15.06.2021 09:16

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince önce Habur Gümrük Kapısı'nda devamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda çelik kasalar içerisindeki gizli bölmelerde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince önce Habur Gümrük Kapısı'nda devamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda çelik kasalar içerisindeki gizli bölmelerde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Habur Gümrük Kapıs'ında gerçekleştirilen analiz neticesinde riskli görülen bir TIR, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonrasında TIR'da yüklü bulunan çelik para kasasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bunun üzerine çelik kasa arama hangarına alınarak burada narkotik dedektör köpekler kullanılarak kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerin de kasaya tepki vermesi üzerine çelik kasanın yan bölümleri kesilerek açıldı. Metal levhaların açılması sonucu özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisine paketler gizlendiği anlaşıldı. Bu paketlerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde maddenin Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon sonucu 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

BENZER YÖNTEMLE İSTANBUL'A GETİRİLEN 2 ÇELİK KASA DAHA TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma derinleştirilerek İstanbul Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntemlerle Türkiye'ye getirilen 2 çelik kasa daha bulunduğu saptandı. Bunun üzerine elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbul'da görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrüklü sahada bulunan çelik kasalar, x-ray taraması ve dedektör köpek kontrolüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı. Burada bulunan iki çelik kasada da uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 200 kilo Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Habur ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin operasyonu sonucu Türkiye'ye getirilen çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirilirken olaya ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu, İstanbul, Türkiye, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇELİK KASALARDA 304 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika


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