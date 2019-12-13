Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası - Son Dakika Ekonomi

Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası

6 saat önce

AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, bütün Dünya'nın Türk çeliğinin kalitesini bildiğini belirterek, "Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz.

Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası, System.String[]

AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, bütün Dünya'nın Türk çeliğinin kalitesini bildiğini belirterek, "Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışı pazarının ağırlık merkezimiz Özbekistan. Bunun yanı sıra, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya ve Kuzey Makedonya'da ahır ve sera konstrüksiyon malzemeleri satışımızla birlikte kurulumlarını yapmaktayız." dedi.


Türk çelik sektörünün önemli şirketlerinden AS Steel, gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Hedeflerinin Orta Asya'da büyümek olduğunu belirten AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Küresel iklim değişikliklerinden dolayı dünyada çiftlik, depo, ahır ve seralara her rakımda, her yüzeyde ve her koşulda sürekli ihtiyaç duyuluyor. Dünyada kolay kurulum ve zamandan sağlanan avantaj ile çelik konstrüksiyon depolar tercih ediliyor. Sektördeki bu iş potansiyelinin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Türk çeliğinin kalitesini bütün dünya biliyor. Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.


Şirketin yurt dışı pazarının ağırlık merkezinin Özbekistan olduğunu belirten Sezer, "Bunun yanı sıra, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya ve Kuzey Makedonya'da ahır ve sera konstrüksiyon malzemeleri satışımızla birlikte kurulumlarını yapmaktayız. Yurt dışı pazarında da yüzde 90 oranında çelik konstrüksiyon depolar, işyerleri ve çiftlikler kuruyoruz." şeklinde konuştu.


"Özellikle deprem bölgelerinde çelik yapılar tercih edilmeli"


Türkiye'de kentleşmenin büyük çoğunluğu 1'inci ve 2'inci derecede deprem bölgesinde yoğunlaştığını belirten Erkan Sezer, "Buna karşın çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere sahip olan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri henüz yeteri kadar talep edilmiyor yaşam alanı olarak. Çelik yapılar diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Çelik konstrüksiyon, hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve belirli standartlara sahip olması nedeniyle hızla yaygınlaşan çelik yapı sistemidir. Özellikle deprem bölgelerinde çelik yapılar tercih edilmelidir" diye ekledi. - İSTANBUL

Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut Özil'in ismi takıma verildi!
Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Türk doktor, kansere karşı 'en detaylı görüntüleme' teknolojisini geliştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenazesine katıldı

Son Dakika Haberleri
15:56 MultiPOS "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" seçildi - Son Dakika Ekonomi
15:54 Bakan Albayrak, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi
15:54 Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi
15:54 "Bir Kadının Hayatına Sen de Işık Ol" - Son Dakika Ekonomi
15:54 Denizli'de sigortalı çalışan sayısı 300 bin 420 - Son Dakika Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika Ekonomi
14:42 Zıpkınla yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:04:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]