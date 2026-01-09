Çelik: Suriye'de Birlik ve Kardeşlik Vurgusu - Son Dakika
Çelik: Suriye'de Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

09.01.2026 11:50
Ömer Çelik, Suriye'de birlik ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesinin önemini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Suriye'de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur" dedi.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'nin işgalinde bulunan mahallelere Suriye ordusu harekete geçti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çelik, Suriye'nin iç barışına ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin önem verdiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Suriye'de 'tek devlet, tek ordu, tek Suriye' ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye'deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır. Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye'nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir. Suriye'de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye'de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur. Gerçek barış, birlik içinde bir Suriye'den geçer. 'Tek devlet, tek ordu, tek Suriye' ilkesine karşı silah çekenlerin yabancı güç odaklarına hizmet ettiği açıktır. Emperyalizme ve siyonizme hizmet eden terör projelerinin birtakım kavramlarla yapılan 'siyasi makyajlar' ile örtülmesi mümkün değildir. Suriye'de Kürt, Arap, Türkmen bütün kardeşlerimizin kaderi bir, geleceği birdir. Zaman, doğru adımlar atma zamanıdır. Cumhurbaşkanımızın siyaseti, Suriye'deki farklı etnik köken ve farklı mezhebe sahip kardeşlerimiz arasında ayrımcılığa karşı, hepsini kucaklayan 'kardeşlik siyaseti'dir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Çelik, Orta Doğu, Politika, Suriye, Son Dakika

Çelik: Suriye'de Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çelik: Suriye'de Birlik ve Kardeşlik Vurgusu
