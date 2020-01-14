Çellist Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çellist Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

Çellist Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek

6 saat önce

Tchaikovsky ve ARD gibi önemli uluslararası yarışmalardan ödülle dönen çellist Alexander Chaushian, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Çellist Alexander Chaushian, 18 Ocak'ta İstanbul'da konser verecek, System.String[]

Tchaikovsky ve ARD gibi önemli uluslararası yarışmalardan ödülle dönen çellist Alexander Chaushian, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Resitalleri kapsamında yılın ilk konseri için Türkiye'ye gelen sanatçı, 18 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sahne alacak.

Sanatçı, Johann Sebastian Bach'ın "Çello Süiti No.1" ve "Çello Süiti No.2", George Crumb'ın "Solo Sonat", Paul Hindemith'in "Çello Sonatı", Giovanni Sollima'nın "Alone" adlı eserlerini konserde yorumlayacak.

Suntory Hall, Wigmore Hall, Viyana Konzerthaus ve Carnegie Hall'un da aralarında bulunduğu dünyanın en prestijli salonlarında konserler veren Chaushian, Viyana Oda Orkestrası, Münih Oda Orkestrası, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Belçika Ulusal Kraliyet Orkestrası ve Ermeni Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

Son 13 yıldır, klasik müzikte uluslararası sahnelerin gözde virtüözlerini ağırlayan İstanbul Resitalleri, bugüne kadar 80'den fazla sanatçının 100'den fazla resitaline ev sahipliği yaptı.

Ekimden hazirana kadar her ay bir resitalin gerçekleştiği etkinlik, şubat ayında ise altın madalyalı keman virtüözü SoYoung Yoon ve Alman piyanist Mario Haring'i konuk edecek. İkili 14 Şubat dolayısıyla özel bir konser verecek.

Paul Hindemith, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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