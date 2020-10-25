Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi! - Son Dakika

Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi!

25.10.2020 11:21
Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi!, System.String[]

Cem Belevi, Poyrazköy'de bir kumsalı süsletip, 'Benimle evlenir misin?

Cem Belevi, Poyrazköy'de bir kumsalı süsletip, 'Benimle evlenir misin?' yazdırmıştı. Çok sevinen Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz, "Evet" demişti. Günaydın'ın haberine göre evlilik hazırlığı yapan oyuncu Zehra Yılmaz, düğünü ertelediğini açıkladı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele verdiği şu günlerde düğün yapamayacağını belirten Yılmaz, "Annem ve babam Bakü'de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de tarihi Gökhan erteledik" dedi.

Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cem Belevi ve oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz düğünü erteledi! - Son Dakika Magazin

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